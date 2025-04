Gilberto Gil arrebata público de SP com show político sob gritos de ‘sem anistia’

A turnê “Tempo Rei” pode até ser uma despedida dos palcos para Gilberto Gil. Porém, o cantor veterano, de 82 anos de idade, provou mais uma vez que sua vitalidade e obra são muito mais do que isso, e melhor – não acabarão nunca.

Gil emocionou, divertiu, recordou e apaixonou o público de São Paulo, na noite da última sexta-feira, 11, no Allianz Parque, ao apresentar durante duas horas e 20 minutos, sem intervalos, o primeiro dos quatro shows que fará na capital paulista dando adeus às apresentações.

Gilberto Gil deu o pontapé inicial à turnê "Tempo Rei", sua despedida dos palcos, em São Paulo, na noite da última sexta-feira, 11.

Um dos momentos mais emocionantes e que arrancou lágrimas do público que lotou o estádio, foi a apresentação de “Cálice”, feita em parceria com Chico Buarque, em 1973, para denunciar a opressão da ditadura militar brasileira.

Enquanto eram mostradas no telão fotos de figuras de destaque que sofreram no período de tortura, como o próprio Gil, Caetano Veloso, o deputado Rubens Paiva e o jornalista Vladimir Herzog, o artista cantava os versos “pai, afasta de mim esse cálice, pai, de vinho tinto de sangue”, após o público puxar o coro de “sem anistia” – expressão que vem sendo usada com frequência nas últimas semanas, devido ao julgamento do ato de 8 de janeiro, encabeçado e conduzido por cidadãos de direita.

Sob gritos de "sem anistia", Gilberto Gil abriu a turnê "Tempo Rei" em São Paulo, na última sexta-feira, 11.

Com uma apresentação arrebatadora, Gilberto Gil também divertiu o público ao dar a clássica sambadinha no palco em diversos momentos do show e despertar a memória afetiva de quem assistia os grandes sucessos de “Palco”, “Tempo Rei”, “Realce”, “Esperando Na Janela”, “Andar com Fé”, “Vamos Fugir”, “Não Chores Mais”, “Drão”, “Se Eu Quiser Falar com Deus”, e outros.

Além das homenagens que fez ao público, o cantor também recebeu o carinho de quem subiu ao palco para lhe prestigiar. Sua neta Flor Gil, filha de Bela, interpretou ao lado do avô “Refazenda”, lançada em 1975. Antes de ser reverenciado por MC Hariel, Gil performou com o funkeiro a canção “A Dança”, parceria lançada pelos dois em 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilberto Gil – Última Turnê (@giltemporei)

O show “Tempo Rei” reuniu de tudo: pirotecnia com jatos de fogo nas laterais do palco, fogos de artifício na abertura e chuva de papel picado em seu desfecho embalado por um “bis” de “Aquele Abraço” e “Toda Menina Baiana”.

