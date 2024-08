Gilberto Gil anuncia datas de sua última turnê, em 2025

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2024 - 18:26 Para compartilhar:

O cantor Gilberto Gil, 85 anos, anunciou que vai realizar em 2025 sua última turnê. Em seu perfil no Instagram, ele divulgou a agenda de apresentações por todo Brasil, que vai de março até novembro.

“Tempo Rei – Última Turnê” vai relembrar sucessos da carreira do artista e, por enquanto, estão agendados shows por oito estados e o Distrito Federal. Os ingressos variam entre R$ 90 a R$ 1.580.

Uma pré-venda especial, para clientes do Banco do Brasil, acontece entre os dias 19 e 22, e a venda geral começa no próximo dia 22.

+Gilberto Gil anuncia aposentadoria dos palcos após turnê em 2025 no Brasil, EUA e Europa

+João Gomes e Gilberto Gil jantam juntos e prometem ‘novidades’

“Nós vamos subir ao palco em uma última turnê que passará por várias cidades do Brasil em 2025, para cantar as músicas que marcaram o nosso TEMPO”, anunciou o baiano.

“Gilberto Gil vem amadurecendo a ideia de não realizar mais turnês há algum tempo (!). É uma reflexão que ele enxerga como natural e a decisão visa diminuir a intensidade de sua agenda. Há também uma mudança de perspectiva: agora menos centrada no plano material e mais próxima à espiritualidade. A turnê ‘Tempo Rei’ será a experiência de celebrar a ampla obra musical do cantor e compositor baiano, trilha sonora que está enraizada na cultura do país, além de estar presente no DNA de todo brasileiro”, diz comunicado enviado pela equipe do cantor.

Confira a agenda:

15 de março de 2025 – Salvador (BA) – Casa de Apostas Arena Fonte Nova

29 de março de 2025 – Rio de Janeiro (RJ) – Farmasi Arena

30 de março de 2025 – Rio de Janeiro (RJ) – Farmasi Arena

11 de abril de 2025 – São Paulo (SP) – Allianz Parque

12 de abril de 2025 – São Paulo (SP) – Allianz Parque

07 de junho de 2025 – Brasília (DF) – Arena BRB Mané Garrincha

14 de junho de 2025 – Belo Horizonte (MG) – Arena MRV

05 de julho de 2025 – Curitiba (PR) – Ligga Arena

09 de agosto de 2025 – Belém (PA) – Estádio Mangueirão

15 de novembro de 2025 – Fortaleza (CE) – Centro de Formação Olímpica (CFO)

22 de novembro de 2025 – Recife (PE) – Classic Hall

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilberto Gil – Última Turnê (@giltemporei)