Gilberto entra no top 20 dos artilheiros da era dos pontos corridos

Líder da artilharia do Campeonato Brasileiro ao lado de Hulk, do Atlético Mineiro, e Yuri Alberto, do Internacional, Gilberto é agora também um dos 20 principais goleadores da era dos pontos corridos, iniciada em 2003. Contra a Chapecoense, neste domingo, o centroavante abriu o placar na vitória baiana por 3 a 0, atingiu a marca de 69 bolas na rede e empatou com Cícero na 20ª posição do ranking histórico.

Revelado pelo Santa Cruz, Gilberto disputou sua primeira Série A em 2011, pelo Internacional. Na ocasião, marcou apenas uma vez em 13 jogos. No ano seguinte, iniciou o Brasileirão na equipe gaúcha, mas acabou emprestado ao Sport, terminando a disputa com números mais significativos: 8 gols em 31 atuações. Marca que seria batida na temporada seguinte, quando estufou as redes 14 vezes defendendo a Portuguesa.

Após um ano atuando no Toronto FC, do Canadá, Gilberto retornou ao Brasil em 2015 para defender o Vasco. No entanto, apesar de ter feito um bom Carioca, sendo um dos destaques do título, o centroavante passou em branco nas 12 partidas em que esteve em campo antes de se transferir para o Chicago Fire, dos Estados Unidos.

O melhor momento de Gilberto aconteceria exatamente no Bahia. Após passagem discreta pelo São Paulo, onde anotou apenas 4 gols em 25 jogos de Brasileiro, somando as edições 2016 e 2017, e pelo futebol turco, chegou ao Tricolor Baiano em 2018 para ser o grande artilheiro do time nas últimas temporadas. Com 42 tentos marcados em 112 jogos de Série A, o atacante se tornou o maior artilheiro do clube na história da competição.

MAIORES ARTILHEIROS DO BRASILEIRÃO POR PONTOS CORRIDOS



1º – Fred – 155 gols

2º – Diego Souza – 126 gols

3º – Paulo Baier – 106 gols

4º – Wellington Paulista – 105 gols

5º – Alecsandro – 102 gols

6º – Borges – 99 gols

7º – Rafael Moura – 95 gols

8º – Gabigol – 87 gols

9º – Luís Fabiano – 85 gols

10º – Roger – 82 gols

Washington – 82 gols

12º – Souza – 77 gols

13º – André Lima – 75 gols

14º – Obina – 74 gols

Deivid – 74 gols

André – 74 gols

17º – Rafael Sóbis – 73 gols

​18º – Ricardo Oliveira – 72 gols

19º – Dagoberto – 70 gols

20º – Gilberto – 69 gols

Cícero – 69 gols

