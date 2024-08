Gil do Vigor tem crise de ansiedade e desiste de embarcar em voo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2024 - 20:07 Para compartilhar:

O ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, 33 anos, sofreu uma crise de ansiedade antes de pegar um voo, nesta sexta-feira, 16, e acabou desistindo de embarcar. Ele precisou comprar uma nova passagem área para realizar a viagem de São Paulo com destino a Recife.

A situação foi relatada pelo próprio economista através dos Stories e seu Instagram.

“Partiu, Recife! Volto na segunda. Comprei uma passagem para voar hoje pela manhã, tive uma crise de ansiedade e não voei. Comprei outra passagem para agora e estou indo com fé em Deus”, declarou Gil.

“A passagem de hoje pela manhã eu perdi. Mas agora já estou no vigor e voarei lindamente”, disse ele, mais calmo, prevendo uma boa viagem.

Gil do Vigor vai passar o fim de semana na terra do Frevo e do Maracatu e volta para a terra da garoa na próxima segunda-feira, 19.

Na última quinta-feira, 15, o ex-BBB fez um desabafo nas redes sociais ao citar o recente acidente com o avião da VoePass. que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo.

“Sou uma pessoa que anda muito de avião e tenho muito medo, não vou mentir para vocês. Quando você vê um incidente acontecer, fica logo desesperado e preocupado, analisou ele.