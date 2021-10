Gil do Vigor revela sonho de ‘safadeza’ com colega do BBB: ‘Profético?’

Sempre ativo nas redes sociais, Gil do Vigor, veio a público na tarde de hoje (22) para compartilhar com seus seguidores um sonho ‘ousado’ que teve na última noite. “Sonhei fazendo safadeza com alguém do BBB. Gente do céu hahaha! Seria profético?”, começou o competidor revelado no “Big Brother Brasil 21”, por meio de publicação em seu perfil pessoal no Twitter.

Na sequência, ele deu mais detalhes do devaneio. “Sonhei que entrava pai e filho nessa edição (camarote), Boninho era participante também e alguém votou nele e eu estava na casa emocionado fazendo ação com Tiago Leifert! Que loucura, gente!” Ex-colega de confinamento de Gil no reality da Globo, Arthur Picoli foi um dos primeiros a comentar no post. “Vish kakakaka”, divertiu-se. “Vish nada, foram labaxuriassss”, ‘corrigiu’ Gil, em sua linguagem peculiar. “Kakakaka, vale nada”, respondeu Arthur.

