Gil do Vigor revela conversa com Lucas Penteado após ‘BBB 21’: ‘só amizade’, diz

Gilberto Nogueira relembrou o beijo em Lucas Penteado, no Big Brother Brasil 21 . O economista falou nesta segunda-feira, 31, sobre a relação com o ator, depois da participação no reality, ao programa TVZ, no Multishow.

Em entrevista ao cantor Ferrugem, que é o apresentador da atração, Gil do Vigor comentou que já falou com Lucas. “Conversamos e, agora, é só amizade. A cachorrada ficou lá na casa”, disse. “Menino, nesse dia, eu estava possuído. Olha, eu estava em um estágio tão forte, que se não fosse a Thaís, não lembro, alguém que apareceu na porta, não tinha ficado só nisso, não. Seria o completo. Eu ficaria ali pelado. Estava no furacão do fogo”, lembrou.

O quarto colocado no BBB 21 também destacou a importância do primeiro beijo entre dois homens no programa. “Para mim foi muito importante, foi o primeiro beijo gay, porque as mulheres já vigoraram”, explicou.

Lucas Penteado e Gil se beijaram no dia 7 de fevereiro deste ano, durante a festa Holi Festival. Mais tarde, no mesmo dia, o ator pediu para sair do reality devido às desavenças que teve com outros participantes.

