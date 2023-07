Gil do Vigor revela amor platônico por amigo: ‘Gostoso sentir isso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 11:47 Compartilhe

Solteiro, Gil do Vigor está apaixonado por um amigo, entretanto, o escolhido ainda não sabe de seu sentimento. Apesar de viver o amor platônico e saber que, talvez, não será correspondido, o ex-BBB garantiu estar feliz com seu coração.

“Mesmo que seja só uma amizade, me trouxe novamente aquele sentimento de valorizar as coisas simples, de olhar os detalhes, de apreciar uma pessoa, de ficar nervoso querendo que a pessoa me ligue, de ficar com medo da reação dela”, declarou ao “gshow”, de onde são as informações.

Segundo Gil, “é gostoso sentir isso”. “Estou nutrindo porque fazia muito tempo que eu não me apaixonava por alguém. É bom trazer de volta essa lembrança de como esse sentimentozinho é gostoso. Esse sentimento me trouxe de volta os pensamentos e o conhecimento de mim mesmo. Está servindo como uma lição para eu entender meus sentimentos e, quem sabe, estar me preparando para um novo relacionamento”, justificou.

