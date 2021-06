Gil do Vigor recebe primeiro exemplar de seu livro e se emociona: ‘Muito regozijo!’

O ex-BBB21 Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, publicou nesta segunda-feira (7) em seu Instagram um vídeo em que recebe o primeiro exemplar do livro que está lançando nos próximos dias, e que conta sua história de vida.

A biografia “Tem que Vigorar!”, da Globo Livros, será lançada oficialmente nesta quinta-feira (10), e conta com depoimentos seus, de sua mãe, dona Jacira, e de famosos como a apresentadora Xuxa e a atriz Deborah Secco.

“Vigorosos e vigorentos, é com muito regozijo que o primeiro exemplar do meu livro chegou!!! Quanta emoção! A gente até chorou… Dia 10 é o lançamento de “Tem Que Vigorar!” Estou pensando em ler alguns trechos aqui para vocês. O que acham?”, disse o economista na legenda.

No vídeo, ele aparece com o exemplar e abraçando sua irmã, Janielly, que chora de emoção com a conquista de Gil. Dona Jacira também aparece dizendo que está muito emocionada.

