Gil do Vigor mostra hotel 5 estrelas em frente à Torre Eiffel, em Paris

Gil do Vigor está em Paris. Neste sábado, 5, o ex-BBB mostrou em suas redes sociais o hotel 5 estrelas em que ficou hospedado e ainda compartilhou detalhes do seu quarto – que conta com uma vista privilegiada para a Torre Eiffel.

“Paris! Você acredita em milagres? Eis me aqui, eu sou um milagre”, escreveu o influenciador. Nos stories, Gil destacou que iria passar a noite em um hotel “de milhões”. “O hotel é cinco estrelas, é um negócio de milhões.”

“Os homens aqui são todos lindos. Só tem homem bonito aqui trabalhando. Inclusive, eu vou me mudar e trabalhar aqui também”, brincou.

Ao mostrar o quarto, Gil ficou surpreso com os mimos que recebeu da equipe do hotel e ainda se impressionou com a vista. “Gente eu vou dormir ao lado da Torre Eiffel para vocês saberem, tá?”

Convidado de Anitta

Gil está na Europa a convite da cantora Anitta. Ela está de férias pela Grécia e levou o amigo para curtir o descanso com ela. Os dois tiveram passagem por Mykonos, onde foram vistos dançando funk juntos.

“A Juliette não veio porque planejou férias com outros amigos, para outro lugar, puxado, né? A sorte é que eu convidei outra pessoa e ela disse que sim, vou esfregar na cara dela”, afirmou a cantora ao mostrar que Gil estava com ela.

