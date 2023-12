Gil do Vigor faz alerta após polêmica sobre apostas online: ‘Não existe almoço grátis’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/12/2023 - 22:07 Para compartilhar:

O economista Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, se pronunciou, nesta segunda-feira, 18, após as polêmicas sobre os jogos online, tema de uma matéria exibida pelo ‘Fantástico’ (TV Globo) no último domingo. As apostas estão sob investigação pela Polícia de São Paulo e os sites foram bloqueados por decisão da Justiça.

A exibição no programa gerou uma discussão entre os ex-BBBs Rodrigo Mussi e Eliezer e o nome do vigorando acabou sendo citado pelo marido de Viih Tube ao defender a influenciadora das críticas de Mussi,

Através dos Stories de seu Instagram, Gil falou sobre as apostas em jogos online.

“Não quero falar de influenciadores, não quero falar de ninguém, quero falar de pessoas. Estava analisando, como economista, o impacto que essas apostas fazem sobre seu endividamento”, começou ele.

“Isso é muito perigoso. Quem está procurando? Quem está desesperado precisando de dinheiro urgentemente? Quem tem dívida, quem está devendo. Quanto mais você precisa, mais desesperado você está e mais você acaba colocando seu dinheirinho”, alertou o estudante de PhD.

“Dinheiro fácil não existe. Não existe almoço grátis. Coloque isso na sua cabeça, tudo vem com preço. Quando a esmola é demais o santo desconfia”, disparou o economista.

O que aconteceu

Logo após a exibição da matéria no dominical da Globo, Rodrigo Mussi usou as redes sociais para criticar influenciadores que fazem propaganda dos jogos em suas contas pessoais, citando o nome de Viih Tube. Imediatamente, Eliezer, marido da ex-BBB, rebateu as críticas, lembrando que Mussi pôde contar com a ajuda de Viih quando estava no hospital internado, vítima de acidente de carro. Em seu desabafo, ele acabou citando o nome do vigorento.

Segundo o empresário, Mussi falou mal de Gil do Vigor momentos após um jantar na casa do economista, quando ele estaria irritado por não ter conseguido gravar um conteúdo para suas redes sociais.

“Falou mal de você porque não conseguiu produzir conteúdo. Saiu do jantar falando mal de você”, disparou ele.

Rodrigo Mussi e Eliezer participara do Big Brother Brasil 22, que teve como vencedor o ator Arthur Aguiar. Gil e Viih Tube integraram o elenco do reality show na edição anterior, de onde Juliette saiu vitoriosa.

