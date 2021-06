Gil do Vigor e Lucas Penteado estrelam juntos campanha de Dia dos Namorados

Após protagonizarem o primeiro bejijo gay da história do “Big Brother Brasil”, Gil do Vigor e Lucas Penteado foram convidados pela Casas Bahia para estrelar uma campanha de Dia dos Namorados juntos.

Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O GLOBO, o comercial irá ao ar pela primeira vez neste domingo (06) no intervalo do “Fantástico”.

Na imagem da ação publicitária, os ex-BBBs aparecem em total clima de romance e amor.

Veja a foto da campanha:

