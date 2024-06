Gil do Vigor dispara contra falas de André Valadão: ‘Falta de conhecimento é um prato cheio para esses manipuladores’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2024 - 15:48 Para compartilhar:

O pastor André Valadão, líder da Convenção Batista da Lagoinha, disse na terça-feira, 18, através de um vídeo, que os pais não devem colocar os filhos na faculdade para que eles não se afastem da fé. Na gravação, divulgada em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), o religioso questiona: “Criou sua filha para que? Para virar uma vagabunda?”.

Na gravação, o pastor inicia seu discurso afirmando “que a faculdade irá acabar com a vida dos filhos dos fiéis”, que aplaudem as falas do religioso. “Vai vender picolé na garagem! ‘Ah, mas eu não criei para isso’, Criou para quê? Para ele ir pro inferno?”, declarou.

“Criou sua filha para que? Para virar uma vagabunda? Você criou ela para ser uma mulher santa, uma mulher digna de família, cheia de Deus! Aí ela tem um diploma e é rodada, é doida…”, pontuou.

O religioso acrescenta que cada pai sabe o filho que tem e, mesmo que ele queira cursar uma faculdade por ser um sonho, de que adiantaria se ele não seguiria a fé. “Você vai falar de Jesus e ele fala assim: ‘Não fala de Deus para mim não’. Acabou sua vida irmão!”, falou.

“Aí você vem para a igreja… ‘O que eu errei?’. Você aceitou”, afirmou Valadão, complementando que os pais não devem parar de lutar e orar pelos seus filhos. “A palavra de Deus não volta vazia”, finalizou.

Assista o vídeo completo:

André Valadão, que usa relógio de R$ 168 mil, não quer que filhos de fiéis façam Universidade. Quanto mais ignorantes as ovelhas, mas os lobos aproveitam. pic.twitter.com/jE69ewLcKo — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) June 20, 2024

‘Lobo em pele de cordeiro’

O ex-‘BBB’ Gil do Vigor então se pronunciou sobre as falas do pastor, criticando fortemente sua postura.

“Eu acabei de ver um vídeo do André Valadão onde ele fala que é melhor que os pais deixem de incentivar os filhos a estudar, fazer faculdade, mestrado, doutorado, porque isso vai afastar as pessoas de Deus”, disse Gil.

“Ele usa uma metáfora dizendo que é melhor que seu filho venda picolé na garagem do que estude. Essas pessoas querem manipular vocês, usam da ignorância para juntar massas e, assim, dominar. A falta de conhecimento é um prato cheio para esses manipuladores”, falou.

“Já que ele quer utilizar a Bíblia, esqueceu que em João é falado que “quando receberes a verdade, ela vos libertará”. O conhecimento e a verdade não liberta apenas o espiritual. Ele liberta da pobreza, da miséria, da desigualdade. Um país que investe em educação, um povo que estuda, que conhece, que aprende, é um povo que é inteligente. A gente consegue tomar melhor as decisões”, ressaltou.

“É inadmissível que um homem que tem acesso a tantas pessoas gere e espalhe desinformação. É um absurdo! Como ele fala que mulher que for para faculdade é isso ou aqui? Que vai se afastar de Deus?”, completou.

Assista o vídeo completo:

Quem está contra a educação, está contra você! pic.twitter.com/42mqdK21iI — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 20, 2024

O discurso do pastor gerou controvérsia nas redes sociais. A IstoÉ tentou contato com a assessoria de André Valadão para obter uma posição do religioso, mas não recebeu resposta até o momento de publicação desta notícia. O espaço segue aberto para manifestação.