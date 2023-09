Gil do Vigor detona o pastor Valdomiro Santiago após religioso pedir dinheiro aos fiéis: ‘Pilantra’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2023 - 11:08 Compartilhe

Rasgou o verbo! Por meio das redes sociais, Gil do Vigor mostrou toda a sua indignação com o pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. No Instagram, o economista e ex-BBB detonou o vídeo em que o religioso pede dinheiro aos fiéis usando o nome da ‘obra de Deus’.

“Gente, investimento??? Deus não possui ativos nesta terra, não existe investimento na obra de Deus! Peguem o dinheiro de vocês e invistam em CDB, muito melhor! E sobre o altruísta, que deseja ajudar, mas não buscando retorno, procurem uma instituição séria e façam as doações de vocês!”, disse Gil.

“Não caiam na lábia de um pilantra! Que ódio, usando a palavra de Deus para proveito próprio, falso profeta! Doações são justas quando feitas de coração, em prol de um bem maior, não desta forma!”, completou.

No vídeo, o pastor Valdomiro Santiago diz: “Nós estamos chamando 12 mil pessoas que vão investir um salário mínimo, uma coisa diferenciada, nunca fizemos isso […] E todas as demais vão ter oportunidade de prosperar, de ser abençoadas, investindo 1/4 do salário mínimo, que é o equivalente a R$ 300, aproximadamente […] Graças a Deus estou sentindo uma paz tão grande”.

Assista ao vídeo em que Valdomiro Santiago pede dinheiro:

Crise Financeira! Valdemiro Santiago pede ajuda aos fiéis! 12 mil pessoas doem 1 salário mínimo cada, e o restante ajude com um 1/4 do salário #valdomirosantiago #evangelicos #igrejaevangelica #igrejauniversal #igrejamundial 🎥REPRODUÇÃO: VALDOMIRO SANTIAGO pic.twitter.com/a9nhf46SeB — Pop Top Brasil (@PopTopBrasil) September 29, 2023

