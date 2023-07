Gil do Vigor desabafa após risco de ser reprovado em exame de PhD nos EUA: ‘Não vão me parar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 16:12 Compartilhe

O economista Gil do Vigor fez um desabafo emocionado, nesta quinta-feira (20), após perceber o risco de ser reprovado em exames preliminares de seu PhD.

O ex-BBB teria verificado um erro da universidade em que estuda na Califórnia, nos Estados Unidos, após desconfiar de uma nota baixa em microeconomia.

“Pensei muito se iria expor essa situação desta maneira. Mas, sou uma pessoa que detesta injustiça e estou passando exatamente por isso agora. Fui aprovado em todas as disciplinas dos Exames Preliminares do PhD, exceto a de microeconomia”, começou ele em seu desabafo no Feed do Instagram.

“Por ter achado a nota estranha (mas totalmente consciente das consequências) solicitei o PDF da prova e descobri, para minha infeliz surpresa, que estavam faltando oito páginas! Da 21 pulava para a página 30!”, disse ele.

“Era obrigatório que nós, alunos, devolvêssemos todas as páginas. Então, não tinha como eu ter ficado com alguma dessas que sumiram. Informei a Universidade do acontecido e o retorno que tive foi que não encontraram essas páginas, então eu precisaria fazer a prova novamente ou sairia do PhD. Pedi para reconsiderarem isso e não tive mais retorno deles”, relatou o pernambucano.

Para Gil, a falta de comprometimento da instituição de ensino em dar uma resposta palpável pode revelar outros problemas além do desempenho acadêmico, como a xenofobia.

“É um descaso que escancara diversas outras questões. Mas, por mais que queiram, eles não vão conseguir me parar. Sou Gilberto Nogueira e estou onde estou por mérito dos meus estudos. E não vou desistir do meu sonho e da educação!”, disparou o economista.

