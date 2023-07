Gil do Vigor deixa fãs preocupados após desabafo na web: ‘Difícil demais’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 15:19 Compartilhe

O ex-BBB e estudante de PhD Gil do Vigor deixou os fãs com uma pulga atrás da orelha, na última segunda-feira (10), após fazer um desabafo misterioso nas redes sociais.

Em sua conta no Twitter, o pernambucano queixou-se de estar enfrentando uma situação complicada, sem especificar do que se tratava.

“Não tá fácil! Mas no final, ficará tudo bem. Seja forte para desfrutar das vitórias e entender as derrotas!”, publicou ele no microblog.

Não demorou muito e os fãs mandaram mensagens de apoio ao ex-BBB.

“Gil, não esqueça que você é indestrutível, força”, comentou um. “O que aconteceu Gil? Seja o que for, tenho certeza de que irá superar!”, declarou outro.

Em seguida, Gilberto Nogueira se manifestou e esclareceu o que estava acontecendo.

Ele relatou estar atravessando crises de ansiedade e de pânico por conta das provas que está realizando.

“Foi uma jornada dolorosa, solitária e tudo que eu não queria era desistir, pois eu sabia que eu tinha/tenho uma missão e foi difícil! Difícil demais. Eu precisava dividir minha atenção com os estudos, com o trabalho e com minha família (eu não tinha muito tempo, mas eu fiz acontecer). Hoje, após um ano de PhD eu me deparo com os resultados”, revelou ele.

“Ainda falta sair Macro e saberei se precisarei refazer alguma prova ou não, mas eu queria deixar aqui com vocês minha maior certeza: eu amo a educação, eu amo economia e eu amo meu PhD!”, desabafou ele.

