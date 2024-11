Gil do Vigor defende Bolsa Família após críticas de Jojo Todynho: ‘Passava uma fome triste’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2024 - 11:42 Para compartilhar:

O economista Gil do Vigor usou o Instagram no sábado, 9, para rebater críticas de Jojo Todynho ao Bolsa Família. Após a influenciadora dizer que mulheres gastam o auxílio com “cabelo, unha e bronzeamento”, o ex-“BBB21” contou que o programa foi essencial para tirar sua família da fome.

“O programa era transferência de renda, tirar de quem tem muito para quem não ter nada e reduzir a extrema pobreza. Inclusive, reduziu, melhorou a insegurança alimentar e a inclusão educacional. É um programa de baixo custo para o governo, porque só representa 0,5% do PIB. Minha família foi beneficiada, minha mãe foi uma das primeiras. A gente passava uma fome triste, minha gente”, contou Gil, nas redes sociais.

Apesar de reconhecer que pessoas oportunistas existem, o economista ainda defendeu: “Precisamos dar assistencialismo à maioria, à massa. Por isso as políticas públicas de redistribuição de renda são importantes, e é por isso que eu e outros pesquisadores estamos estudando para entender os impactos dessas políticas em todas as suas nuances”.

Gil ainda compartilhou que sonha em pesquisar como o Bolsa Família reduziu a criminalidade: “Eu acredito que sim, mas não tenho dados ainda. Se um dia eu conseguir esses dados do Bolsa Família e dados de crime a nível Brasil, vou poder trazer uma análise mais aprimorada”.

