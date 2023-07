Gil do Vigor comemora compra de mansão nova no dia do aniversário

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2023 - 16:29 Compartilhe

O economista e ex-BBB Gil do Vigor celebrou mais uma conquista, nesta sexta-feira (14), quando comemora o seu aniversário de 32 anos.

Ele usou o seu Instagram para dividir com os seguidores a alegria de comprar uma nova mansão.

O imóvel escolhido é na cidade natal de Gil do Vigor, Jaboatão dos Grararapes, na Região Metropolitana de Recife, Pernambuco, onde ele comemora o aniversário ao lado da mãe, dona Jacira.

Vale destacar que Gilberto Nogueira está vivendo um tempo nos Estados Unidos, onde faz seu PhD em Economia.

“Comprei minha casa! Agora não é Gilberto economista falando, é Gilberto homem, nordestino, que veio da pobreza, que sempre lutou pra ter suas coisas, que sempre sonhou em ter sua casa e conseguiu realizar seus sonhos através da educação e do BBB”, declarou ele na legenda da publicação com duas imagens da fachada do imóvel onde ele surge ao lado da matriarca.

O imóvel luxuoso tem mármore preto na fachada, uma varanda ampla e uma grande porta cinza, além de uma espaçosa garagem.

