Gil do Vigor analisa ‘perseguição’ a Davi no ‘BBB24’ e dispara: ‘Reflexo do que acontece aqui fora’

O economista Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 26, para novamente defender Davi, confinado na casa do “BBB 24” (TV Globo). O baiano vem sofrendo críticas de seus colegas no reality show ao apontarem que ele grita e fala alto demais.

O brother, que tem 21 anos e trabalha como motorista por aplicativo, foi detonado por seu relacionamento com uma mulher 20 anos mais velha e chegou a ser taxado de agressivo por Wanessa Camargo. Na madrugada desta sexta, a cantora e a modelo Yasmin Brunet cogitaram a possibilidade de ‘expulsar’ o colega do quarto.

“Tá acontecendo uns casos no ‘Big Brother Brasil’, só que pra mim o que está acontecendo é um reflexo do que acontece aqui fora. As pessoas nos julgarem sem terem calçado o nosso sapato, o nosso chinelo. Porque é muito fácil chegar para um pobre que lutou a vida inteira e falar que ele é agressivo”, disparou Gil em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

“A gente grita porque foi assim que a gente aprendeu na vida. E eu falei isso dentro do Big Brother também porque falaram ‘Gil, tu grita’. A gente grita porque foi o que a gente aprendeu na nossa vida”, lembrou ele.“Ah, mas é falta de educação. Imagina pegar três ônibus pra ir pra faculdade chegar em casa de meia-noite. Ter que dormir três da madrugada para acordar de 6h para ir trabalhar quase no domingo para tentar conseguir mudar de vida, porque desigualdade é tão grande que você faz o mesmo ou mais do que outros e você sempre tá atrás”, lamentou ele, destacando a falta de oportunidade que a maioria enfrenta.

“Isso começa a gerar um desespero, uma revolta que a gente quer gritar. Mas, infelizmente, alguém que não calçou nosso sapato nunca vai te entender, mas só te julgar, julgar, entendeu? (…) O pobre é desesperado porque o pobre sabe que não tem oportunidade”, explicou.

“Não dá para você esperar que um pobre que nunca teve chance, que quer mudar de vida, que quer mudar a vida da família dessa pessoa fique normalmente como sempre estivesse bem, maravilhosamente bem”, finalizou o estudante de PhD.

