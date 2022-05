Gil chega a 350 jogos pelo Corinthians e celebra: ‘Gratidão por defender esse clube’ Defensor também comemorou a vitória corintiana sobre o Bragantino, no dia em que atingiu importante marca pelo Timão





Titular na vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo (8), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Gil chegou à marca de 350 jogos com a camisa corintiana.

O defensor comemorou a marca, mas ainda mais o triunfo do Timão por 1 a 0 fora de casa contra o Massa Bruta.

– Mais importante é estar sempre disponível pra ajudar o Corinthians. Toda vez que entro em campo é uma gratidão por defender esse clube. Mais importante foi a vitória e fico feliz pela marca – disse o camisa 4 na zona mista após a partida contra o Braga.

Em relação a desempenho, o defensor reconheceu que o Timão não fez o seu melhor jogo, mas o resultado foi o mais importante no final das contas.

– Todos nós sabemos que jogar aqui é difícil, tínhamos como estratégia o que treinamos e fomos bem como comportamos. Nem sempre dá pra jogar bem, mas o importante no Brasileiro é somar pontos – afirmou o zagueiro.

Um dos ídolos recentes do Timão, Gil está na sua segunda passagem pelo clube do Parque São Jorge, quando retornou do futebol chinês em 2019. Antes, o defensor jogou pela equipe alvinegra entre 2013 e 2015.

No total, Gil tem três títulos conquistados pelo Corinthians: o Paulistão e a Recopa Sul-Americana de 2013, e o Brasileiro de 2015.