‘Gigolô Americano’: Reboot do clássico dos anos 80 ganha trailer com Jon Bernthal

O canal Showtime divulgou nesta terça-feira (31) o trailer de ‘Gigolô Americano’, estrelado por Jon Bernthal. O longa é um remake do clássico dos anos de 1980 com Richard Gere.

No filme original, o personagem Julian Kaye, interpretado por Richard Gere, é um gigolô de mulheres sofisticadas que se envolve com Michelle Stratton, uma cliente casada com um político. Enquanto está curtindo sua paixão, Julian é acusado do assassinato de outra cliente e é pressionado pagar por um crime que não cometeu.





A nova versão apresentará Julian 18 anos depois de ter sido preso pelo crime que não cometeu, lutando para se encontrar na indústria do sexo em Los Angeles. Em paralelo, ele procura quem armou sua prisão e espera se reconectar com Michelle, seu grande amor.

David Hollander será o roteirista, diretor e showrunner do projeto. Confira: