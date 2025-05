Gigi Hadid oficializa romance com Bradley Cooper em nova foto: ‘Me sinto tão sortuda’

Gigi Hadid e Bradley Cooper finalmente oficializaram seu romance! O casal apareceu aos beijos em uma publicação da modelo, que comemorou seu aniversário de 30 anos no último sábado, 3. A postagem marca o primeiro registro público do casal nas redes sociais desde o inicio do romance, em 2023.

+ Briga em Hollywood? Bradley Cooper corta relações com Leonardo DiCaprio; entenda

“Eu me sinto tão sortuda por ter 30 anos! Me sinto tão sortuda por cada alto e baixo – por todas as lições e presentes que ambos me trouxeram. Poder sentir tudo isso!”, escreveu Gigi Hadid na legenda da publicação pelo Instagram. Além do beijo com Cooper atrás de um bolo temático, a modelo também aparece posando ao lado de amigos e da filha, Khai, de 4 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gigi Hadid (@gigihadid)

Romance entre Bradley Cooper e Gigi Hadid

O casal foi visto junto pela primeira vez em outubro de 2023, durante um jantar no famoso restaurante Via Carota, em Nova York, e continuaram sendo flagrados na companhia um do outro desde então.

+ Bradley Cooper diz que ‘não sabe se estaria vivo’ se não fosse pela filha

Apesar do conhecimento do público sobre a relação, o casal sempre manteve a discrição e evitava falar abertamente sobre o suposto romance. Gigi quebrou esse “protocolo” pela primeira vez durante uma entrevista à revista “Vogue”, em março deste ano.

“Acho que chegar ao ponto em que saber o que você quer e merece em um relacionamento é essencial”, explicou na época. “Eu me sinto muito sortuda. Sim, sortuda é a palavra Bradley me abriu para ir mais ao teatro, e isso é algo tão bom de trazer de volta à minha vida. E eu o respeito muito como um criativo, e sinto que ele me dá muito encorajamento e, apenas, crença.”