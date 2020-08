Giggs, técnico de Gales, diz que não conversa com Zidane sobre Bale Ex-jogador defendeu atacante do Real Madrid e disse que está aberto para conversar com Bale caso atleta queira se abrir. Jogador tem contrato com equipe merengue até 2022

O técnico do País de Gales, Ryan Giggs, defendeu Gareth Bale, convocado para defender seu país na disputa da Liga das Nações e disse que não conversa com Zidane sobre o atleta. O jogador tem sido criticado por conta de suas posturas nos jogos do Real Madrid e é o principal nome que a diretoria merengue quer ver fora do clube por conta do alto salário e baixo rendimento.

– Eu não conversei com Zidane, o meu francês e meu espanhol não são bons, embora eu saiba por experiência própria que o inglês de Zidane também não é bom.

O treinador também disse estar aberto caso Gareth Bale queira conversar sobre qualquer assunto referente a sua carreira.

– Sempre disse (a Bale) que se quiser conversar, eu o ouvirei e estarei mais feliz em ajudá-lo Tem experiência e é profissional o suficiente para cuidar de si mesmo, mas estarei ali caso precise falar.

O País de Gales enfrenta a Finlândia no dia três de setembro e a Bulgária no dia seis de setembro. Com contrato até 2022 no gigante espanhol, Bale não tem interesse de deixar a equipe por conta do bom salário que recebe. Entretanto, o galês segue recebendo cada vez menos oportunidades pelo técnico Zidane.

