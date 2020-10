Gigantes ingleses planejam criar ‘Premier League Europeia’ em parceria com a Fifa

Considerado a maior competição de clubes do mundo, a Liga dos Campeões pode ser substituída por outro torneio. De acordo com o canal Sky Sports, Manchester United e Liverpool estariam planejando com a Fifa um novo modelo de disputa espelhado na Premier League, o Campeonato Inglês, só que envolvendo todo o continente europeu.

O canal disse ainda que, pelo menos 12 clubes das cinco principais ligas europeias aceitariam ser fundadores da competição, a qual estaria marcada para acontecer em 2022. Atualmente, os campeonatos Alemão, Francês, Espanhol, Inglês e Italiano são considerados as principais ligas do continente.

Outro ponto divulgado pela inglesa BBC é que a entidade máxima do futebol, a Fifa, seria a organizadora do evento, e não a Uefa.

Composto por 18 clubes, a competição teria jogos de ida e volta como em uma temporada comum e um pequeno mata-mata pra eleger o campeão. Até o momento, somente o número de participantes da Inglaterra foi definido, com cinco clubes.

Apesar da estrutura inicial, o projeto precisa percorrer um longo caminho para ser colocado em prática. A Sky Sports divulgou que o banco norte-americano JP Morgan seria o responsável por financiar o torneio com mais de US$ 6 bilhões, aproximadamente R$ 33,5 bilhões.

