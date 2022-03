Gigantes da tecnologia boicotam seus serviços na Rússia

O Twitter declarou que vai cumprir as sanções da União Europeia contra as mídias estatais russas. Assim, conteúdos veiculados pela RT (Russia Today) e Sputnik terão um aviso identificando a origem dos links. Além disso, as publicações podem ser excluídas da rede social. A medida foi implantada para diminuir a disseminação de notícias falsas circulando dentro da plataforma.

O gigante Google também está impondo sanções ao conteúdo veiculado pelas redes oficiais do governo russo. Por isso, os usuários do Google Play na Europa serão impedidos de se conectar com os veículos. Outra medida anunciada é a interrupção de campanhas de desinformação, hackers e abusos por motivos financeiros.

Meta, empresa controladora do Facebook, também está restringindo, na Europa, o acesso às informações veiculadas pelas mídias estatais.

Com informações do G1, Reuters e Poder 360

