Gigantes da Premier League estreiam na Copa da Liga Inglesa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/09/2024 - 11:59 Para compartilhar:

O atual campeão Liverpool, além de Manchester City, Arsenal e Chelsea iniciam a sua jornada na Copa da Liga inglesa entre esta terça (24) e quarta-feira, na qual o Manchester United já estreou na semana passada com uma goleada (7-0) sobre o Barnsley (da terceira divisão).

Depois de vencer o Bournemouth por 3 a 0 no sábado, o Liverpool está em segundo lugar na Premier League, um ponto atrás do atual campeão Manchester City. Nesta Copa da Liga, os ‘Reds’ vão receber na quarta-feira o West Ham, atualmente na 14ª colocação do campeonato inglês depois de perder por 3 a 0 para o Chelsea.

A vitória do Liverpool teve sotaque sul-americano, com dois gols do colombiano Luis Díaz e um de Darwin Núñez, o primeiro do atacante uruguaio nesta temporada, em sua primeira partida desde que Arne Slot assumiu o comando do time. Foi um dos gols mais bonitos do dia: um drible na quina da grande área seguido por um chute de longe rente na segunda trave.

– Primeiro gol de Darwin Núñez –

O gol foi comemorado com alívio por Núñez por ter sido o seu primeiro em 15 jogos.

“Ele tem que manter a calma. Para ele, vir para um clube como o Liverpool por esse preço (US$ 113 milhões ou R$ 627 milhões pela cotação atual, uma transferência recorde para a entidade) o pressiona a produzir todas as semanas. Ele está tentando, mas não é fácil”, disse o capitão dos ‘Reds’, Virgil van Dijk, sobre o seu companheiro de equipe, contratado em 2022 ao Benfica.

Um dia antes, o City, preocupado com a lesão de seu ‘maestro’ Rodri, recebe no Etihad Stadium o Watford, oitavo colocado da segunda divisão (Championship).

Rodri machucou o joelho direito no domingo, no empate em 1 a 1 com o Arsenal. O jogador sentiu a lesão após uma disputa com o meio-campista dos ‘Gunners’, Thomas Partey. Ele conseguiu sair do campo, mas com gestos de dor.

“Ainda não sabemos a gravidade da situação”, disse o seu treinador Pep Guardiola depois do empate dramático contra o Arsenal graças a um gol de John Stones nos acréscimos (90’+8).

O Arsenal estreia na quarta-feira na Copa da Liga recebendo o Bolton, que atua na terceira divisão do futebol inglês.

O Chelsea também entra na disputa como grande favorito. Vai jogar em casa na terça-feira contra o Barrow, modesto time da quarta divisão.

— Jogos da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa:

– Já disputados:

(+) Stoke – Fleetwood Town 1 – 1 pen. (2-1)

(+) Brentford – Leyton Orient 3 – 1

Blackpool – (+) Sheffield W. 0 – 1

(+) Preston North End – Fulham 1 – 1 pen. (16-15)

Everton – (+) Southampton 1 – 1 pen. (5-6)

Queens Park Rangers – (+) Crystal Palace 1 – 2

(+) Manchester United – Barnsley 7 – 0

(+) Brighton – Wolverhampton 3 – 2

Coventry – (+) Tottenham 1 – 2

– Terça-feira (horário de Brasília):

(15h45) Manchester City – Watford

Walsall – Leicester

AFC Wimbledon – Newcastle

Chelsea – Barrow

(16h00) Wycombe Wanderers – Aston Villa

– Quarta-feira (horário de Brasília):

(15h45) Arsenal – Bolton

(16h00) Liverpool – West Ham

(+): classificados para as oitavas de final.

bur/pm/mcd/aam/aa