Gigante taiwanesa de chips TSMC construirá fábrica nos EUA

A gigante taiwanesa de chips eletrônicos TSMC, maior fornecedora da Apple, anunciou nesta sexta-feira (15) que investirá US$ 12 bilhões em uma nova fábrica nos Estados Unidos, que criará milhares de empregos.

O anúncio é uma vitória para o presidente Donald Trump, que pressionou os principais fabricantes de chips a se instalarem nos Estados Unidos.

A construção da planta no Arizona está prevista para começar em 2021. A produção de chips de 5 nanômetros, menores e mais rápidos, começará em 2024, informou a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

“Este projeto é de importância crítica e estratégica… (para) as principais empresas americanas fabricarem seus produtos semicondutores de ponta nos Estados Unidos”, de acordo com comunicado da empresa.

“TSMC agradece a parceria contínua e sólida com a administração dos Estados Unidos e o estado do Arizona neste projeto”, acrescentou.

A companhia diz que a fábrica irá gerar 1.600 empregos – e milhares mais via subcontratação – e produzirá 20.000 peças de semicondutores por mês.

Fundada em 1987 por Morris Chang, um dos empresários mais respeitados de Taiwan, a TSMC, produz os processadores que fornecem a força da computação para tudo, desde iPhones, laptops e consoles de jogos a servidores e infraestrutura crítica da Internet.

A empresa, maior fabricante de microchips do mundo, investiu recentemente no campo da inteligência artificial e criptomoedas.

Trump está determinado a reduzir a dependência de seu país da Ásia, especialmente no campo de semicondutores, devido a tensões com a China em questões de comércio, tarifas, espionagem industrial e segurança nacional.

A maioria dos centros de produção da TSMC está localizada em Taiwan. O Arizona será a segunda fábrica do grupo nos Estados Unidos.

TSMC alega ter recebido apoio do governo dos Estados Unidos e do estado do Arizona, sem fornecer detalhes. Também não disse onde exatamente a fábrica será construída.