Gigante siderúrgica Tata Steel confirma corte de 2.800 empregos no Reino Unido

A gigante siderúrgica indiana Tata Steel confirmou, nesta sexta-feira (19), os cortes de até 2.800 empregos no Reino Unido, em um momento de reestruturação de sua siderúrgica de Port Talbot, no País de Gales, na tentativa de reduzir as emissões de carbono.

A empresa conta com um total de 8.000 funcionários no Reino Unido.

“Cerca de 2.500 postos serão afetados” nos próximos 18 meses, e outros 300, nos três anos seguintes, informa um comunicado do grupo, que pretende substituir seus altos-fornos por um equivalente elétrico menos poluente, pelo qual recebeu significativos subsídios governamentais.

A Tata Steel afirma que, com essa medida, irá “reduzir suas emissões de CO2”.

Dentro do seu plano, a Tata indica que seus fornos de Port Talbot, “com fortes” emissões de CO2, irão “fechar gradualmente” antes do final do ano.

A reestruturação será estendida a outras instalações do país até 2025.

A Tata Steel também planeja um investimento de 1,25 bilhão de libras (1,58 bilhão de dólares ou 7,8 bilhões de reais) em um forno elétrico e na modernização da infraestrutura da empresa, para “garantir uma produção de alta qualidade a longo prazo” no Reino Unido, acrescenta o comunicado.

