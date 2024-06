Gigante peso pesado chinês nocauteia ex-campeão mundial dos pesos pesados americano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/06/2024 - 21:57 Para compartilhar:

O peso pesado chinês Zhilei Zhang nocauteou o norte-americano Deontay Wilder, neste sábado, em Riad, na Arábia Saudita, no quinto assalto. Esta foi a 27ª vitória do boxeador asiático, de 41 anos e 1,98 metro de altura, após 30 lutas, com 22 nocautes. Ele perdeu duas vezes e empatou outra.

Ex-campeão mundial, Wilder, de 38 anos e 2,01 metros, perdeu pela terceira vez na carreira, mas soma 43 vitórias, com 42 nocautes, e ainda um empate.

A luta não foi boa tecnicamente. Wilder concentrou suas ações no direto de direita, diante do canhoto Zhang. Mas no quinto assalto, o chinês se esquivou bem do golpe adversário e acertou um cruzado no nariz do americano, que sentiu e virou de costas. Zhang aproveitou para desferir forte golpe com a direita e liquidou o combate.

Na preliminar, o peso pesado britânico Daniel Dubois acabou com a invencibilidade do croata Filip Hrgovic, ao vencer por nocaute no oitavo assalto.

Dubois, de 26 anos, soma 21 vitórias (20 nocautes) e duas derrotas, enquanto Hrgovic, de 31 anos, perdeu pela primeira vez, após 18 lutas, com 14 nocautes).