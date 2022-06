Gigante inglês faz oferta pela contratação de Eriksen, diz jornal Meia dinamarquês está em fim de contrato com o Brentford, da Inglaterra, e analisa propostas para mudar de clube

Erik Ten Hag já se prepara para reforçar o Manchester United nesta janela de transferências. Segundo o jornal ‘The Athletic’, o clube fez uma proposta para Eriksen se transferir sem custos. O meia encerra seu contrato com o Brentford no dia 30 de junho.





O meia se transferiu para o Brentford por uma temporada após se recuperar da parada cardíaca sofrida no ano passado, na disputa da Eurocopa pela seleção dinamarquesa. Eriksen teve que passar por uma cirurgia para implantar um cardiodesfibrilador interno e, por isso, teve que deixar a Inter de Milão devido às regras do Campeonato Italiano.

Desde que retornou aos gramados, Eriksen atuou em 11 partidas pelo Brentford, marcando um gol e dando quatro assistências. Além disso, voltou a jogar pela seleção dinamarquesa e marcou dois gols em dois jogos.

O Manchester United, porém, tem De Jong como prioridade no mercado desta janela de transferências. O clube inglês negocia com o Barcelona, mas o alto valor do meia holandês atrapalha os planos dos Red Devils.

