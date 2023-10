Gigante imobiliário chinês Country Garden admite possível default parcial

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/10/2023 - 7:25 Compartilhe

O endividado gigante imobiliário chinês Country Garden anunciou nesta terça-feira (10) que não espera ser capaz de cumprir todos os seus compromissos de pagamento no exterior dentro do prazo, em meio a uma luta para evitar a inadimplência.

Em uma nota publicada no site da Bolsa de Valores de Hong Kong, a empresa disse que “prevê que não conseguirá cumprir todas as suas obrigações de pagamento no exterior no vencimento, ou dentro dos períodos de carência, incluindo, entre outras, notas promissórias em dólares americanos emitida pela empresa”.

Uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China, a Country Garden acumulou dívidas de 1,43 trilhão de iuanes (196 bilhões de dólares) até o final de 2022.

Seus problemas de fluxo de caixa suscitaram temores de que poderia colapsar, o que teria consequências para a economia chinesa, que já sofre de elevadas taxas de desemprego juvenil, declínio do consumo e uma crise mais ampla em seu setor imobiliário.

Nesta terça, a empresa disse que deixou de fazer um pagamento de 470 milhões de dólares de Hong Kong (60 milhões de dólares americanos). Afirmou, ainda, que tem um período de carência de 30 dias para evitar inadimplência.

No comunicado à Bolsa de Valores de Hong Kong, entretanto, a empresa observou que o não pagamento “poderia levar os credores relevantes do grupo a exigirem a aceleração do pagamento das dívidas, ou a tomada de medidas de cobrança”.

Informou também que contratou consultores financeiros “para avaliar a estrutura de capital e liquidez de suas subsidiárias” e desenvolver “uma solução holística de maneira justa e equitativa” para o pagamento das suas obrigações.

