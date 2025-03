Gigante imobiliária chinesa Vanke reporta perdas anuais bilionárias

A endividada gigante chinesa do setor imobiliário Vanke reportou, nesta segunda-feira (31), prejuízos referentes a 2024 de 49,5 bilhões de iuanes (US$ 6,8 bilhões, o equivalente a R$ 42 bilhões em dezembro do ano passado) devido à queda nas vendas, apesar dos esforços do governo para apoiar o setor.

A Vanke informou que 2024 foi um ano “excepcionalmente desafiador”, em um relatório enviado à Bolsa de Hong Kong, onde a empresa se desculpou pelo “mal-estar” causado pela queda nas vendas, as enormes perdas e a pressão sobre sua liquidez.

A China enfrenta há anos uma prolongada crise no setor imobiliário, que foi um pilar-chave de seu crescimento e agora representa uma ameaça para a economia devido à dívida colossal que muitas empresas acumulam.

De acordo com a consultoria CRIC, a Vanke é a quarta maior empresa do setor imobiliário da China em volume de vendas, segundo dados do ano passado.

