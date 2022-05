Gigante chinesa de tecnologia Tencent tem queda de 50% no lucro do trimestre

Por Josh Ye

HONG KONG (Reuters) – A chinesa Tencent teve queda de 50% no lucro trimestral sobre o ano anterior e a receita ficou estável, o pior desempenho desde que a companhia abriu capital. A empresa afirmou que anunciantes em setores de consumo, comércio eletrônico e viagens cortaram investimentos.





A Tencent, operadora da plataforma de mensagens WeChat e maior empresa de videogames do mundo, disse que as vendas de anúncios caíram 18% no primeiro trimestre, após uma queda de 13% no quarto.

A empresa mais valiosa da China perdeu mais da metade de seu valor de mercado desde o pico em fevereiro do ano passado, depois que Pequim lançou uma campanha de fiscalização para conter o que considerou como influência de grandes empresas de internet sobre a economia.

Pequim, que congelou novas licenças para lançamentos de jogos por 8 meses, retomou a emissão em abril, mas o último lote de permissões não incluiu games da Tencent, dona de franquias como “Honour of Kings” e “Call of Duty Mobile”. A China ainda não emitiu um novo lote de licenças de jogos este mês.

A receita de games da Tencent na China caiu 1% no primeiro trimestre, enquanto o faturamento de jogos no exterior teve um aumento de 4%. Com reguladores chineses impondo medidas draconianas para limitar o acesso de menores a videogames e restringindo recursos de monetização, a Tencent se voltou para os mercados estrangeiros em busca de crescimento.

A receita com operações de serviços financeiros desacelerou para alta de 10% no primeiro trimestre, de 47% no ano anterior.

O faturamento total foi de 135,5 bilhões de iuans (20,08 bilhões de dólares) no trimestre encerrado em março, contra 135,3 bilhões no mesmo trimestre do ano passado. Analistas, em média, esperavam receita média de 141 bilhões de iuans, segundo dados da Refinitiv.