Gigante chinesa Baidu afirma que seu robô conversacional é tão bom quanto ChatGPT

AFP
17/10/2023 - 10:39

A gigante chinesa da tecnologia Baidu apresentou, nesta terça-feira (17), em Pequim, uma nova versão de seu robô conversacional Ernie Bot, cujas funcionalidades são agora “tão boas” como a do concorrente americano ChatGPT, garantiu o presidente da multinacional, Robin Li.

As capacidades de Ernie em termos de “compreensão, criação, lógica e memória (…) são tão boas quanto as do GPT-4”, o modelo de linguagem que foi utilizado para o desenvolvimento do ChatGPT, disse Li.

Lançado no mercado em agosto, este chatbot, cujo idioma principal é o mandarim, representou um marco da ambição da China de ser líder mundial em Inteligência Artificial até 2030.

Por enquanto, a nova atualização de Ernie em versão beta está disponível apenas para desenvolvedores convidados. O controle rígido de conteúdos na China impede-o, porém, de responder a quaisquer perguntas sobre temas considerados sensíveis por quem está no poder, como política, ou acontecimentos como o Massacre da Praça da Paz Celestial (Tiananmen), em 1989.

Como acontece nas famosas conferências da Apple, o fundador do Baidu subiu ao palco nesta terça-feira para colocar seu robô de IA em uma sessão de dever de casa.

Li pediu a Ernie que escrevesse o esboço de um romance de artes marciais, o que o chatbot prontamente desenvolveu diante do público, que acompanhou a escrita em tempo real através de uma tela gigante.

