Gigante chinês de veículos elétricos XPeng compra concorrente por US$ 744 milhões

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/08/2023 - 10:58 Compartilhe

O gigante chinês de carros elétricos XPeng anunciou, nesta segunda-feira (28), a compra por mais de US$ 740 milhões (cerca de R$ 3,6 bilhões na cotação atual) de uma concorrente, uma subsidiária da plataforma de transporte Didi.

Fundada na província de Guangdong, no sul, em 2015, a XPeng é uma das dezenas de companhias chinesas que surgiram nos últimos anos com o avanço dos veículos elétricos no maior mercado automobilístico do mundo.

Didi é o principal aplicativo de transporte de automóveis da China e também opera uma empresa subsidiária que projeta veículos elétricos, a qual agora será comprada pela XPeng por US$ 744 milhões, anunciou esta última à Bolsa de Valores de Hong Kong.

A XPeng também se associará com a Didi para lançar uma nova marca de veículos elétricos no próximo ano. O acordo permite ao fabricante chinês eliminar um potencial concorrente e obter acesso à sua tecnologia avançada.

A empresa, que também comercializa alguns dos seus produtos na Europa, emprega 14.400 pessoas e tem escritórios no Vale do Silício (Estados Unidos) e em Amesterdã (Holanda).

A XPeng vendeu 41.435 veículos no primeiro semestre de 2023, uma queda de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo resultados divulgados este mês.

Maior emissor mundial de gases de efeito estufa, a China tem como meta que a maioria das vendas de automóveis até 2035 seja de veículos elétricos e híbridos.

sbr-oho/pc/mb/tt

Uber

Tesla

DiDi

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias