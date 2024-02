Gigante chinês da Internet Tencent demite mais de 120 funcionários por fraude

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/02/2024 - 10:47 Para compartilhar:

O gigante chinês de Internet Tencent anunciou que demitiu mais de 120 funcionários no ano passado, por violarem normas antifraude, sobretudo, por corrupção e desvio de fundos.

A Tencent, gigante mundial dos videogames, é um pilar do setor de tecnologia na China com seu aplicativo WeChat (mensagens, pagamento on-line, rede social), que está presente em quase todos os telefones do país.

O fundador da Tencent, Pony Ma, que considerou em 2022 que o nível de corrupção em sua empresa era “chocante”, prometeu medidas para resolver o problema, segundo declarações publicadas pela imprensa estatal à época.

Em 2023, foram registradas mais de 70 violações do código de boa conduta, informou a Tencent.

“Mais de 120 pessoas foram demitidas” da empresa, e quase 20, denunciadas às autoridades, disse o grupo em comunicado publicado na sexta-feira.

Uma parte dos trabalhadores acusados de corrupção e despedidos era da filial PCG do grupo, responsável pela divulgação de conteúdos (informação, esportes, cinema, entre outros).

Outros trabalhavam no braço de serviços médicos do grupo. A Tencent é um peso pesado nesse setor na China, graças aos seus aplicativos de telemedicina.

Um dos funcionários foi condenado a quatro anos de prisão e a pagar uma multa de 100.000 iuanes (US$ 14 mil), principalmente por “desvio de bens” da empresa, segundo o comunicado.

O grupo conta, atualmente, com mais de 100.000 trabalhadores.

Esses anúncios ocorrem depois de vários anos difíceis para os gigantes digitais na China. Depois de um crescimento meteórico, o setor viu, a partir de 2020, as autoridades intervirem para regular suas atividades.

