Gigaiate maior que Titanic está sendo construído por bilionário: veja como será

Contando com 320 metros de comprimento, o gigaiate Ulyssia terá 133 acomodações “excepcionais” e outras 22 “suítes de hóspedes”, todas “complementadas por requintadas comodidades cinco estrelas”. O projeto do bilionário suíço Frank Binder tem como objetivo ser maior que o Titanic e ficará pronto para passeios no oceano a partir de 2029.

O anúncio ressalta que o cruzeiro terá tamanho imponente e superior aos de outros navios conhecidos, como o Titanic (cerca de 268 metros) e o Rainha Elizabeth II (293 metros), além de entregar uma experiência em que “o seu lar é o mundo e sua vida não conhece fronteiras”.

Visando o conforto e segurança dos passageiros, a embarcação terá dois presidentes a serviço dos moradores. E também contará com diversas opções de entretenimento, como uma biblioteca e uma grande adega, centro médico e diversas salas de conferência.

O bilionário responsável pelo projeto diz que resolveu construir o Ulyssia depois de uma experiência que teve em um iate com serviço semelhante. Outro ponto do gigaiate é a possibilidade de usar uma tecnologia moderna, que permitirá à embarcação que fique “alinhada com suas preocupações com o meio ambiente”.

De acordo com o jornal britânico “The Sun”, o projeto ainda não teve início, porém a previsão é de que isso aconteça em setembro de 2025, e o navio fique pronto em 2029.

Ainda conforme o jornal, os apartamentos do Ulyssia custarão 10 milhões de libras (cerca de R$ 76 milhões) e as coberturas sairão a partir de 49 milhões de libras (cerca de R$ 372 milhões), de 166m² a 1.400m².