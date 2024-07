Giay revela interesse do Atlético de Madrid, mas mas escolhe Palmeiras: ‘Passo certo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2024 - 15:15 Para compartilhar:

O Palmeiras apresentou, nesta terça-feira, o lateral-direito Agustin Giay como reforço para o restante da temporada. Contratado junto ao San Lorenzo, da Argentina, ele disse que recebeu sondagens do Atlético de Madrid. Mesmo assim, optou por jogar no Brasil.

“Necessito me formar mais porque sou muito jovem. Então, quis vir a um clube como o Palmeiras, crescer e jogar muitas partidas. No futebol brasileiro se joga muito mais e isso pode me fazer crescer muito. Quero ficar muito tempo aqui, ganhar muitos títulos, é para isso que venho. Dei um passo certo”, afirmou o atleta.

Embora venha para atuar pelo lado direito da defesa, Giay afirmou ter um perfil polivalente e se colocou à disposição do técnico Abel Ferreira para atuar onde ele desejar.

“Estou acostumado a jogar em vários lugares. Comecei a jogar de volante, de lateral-direito. Depois que fui crescendo, fui jogando em linha de cinco, linha de quatro. Referente à minha posição, não tenho uma pontual, só miro a partida”, comentou.

Giay disse que está preparado para entrar em campo e comentou sobre sua adaptação ao clube. Segundo ele, tudo está caminhando muito bem desde a sua chegada. A estrutura foi bastante elogiada.

“Não tenho problema em me ambientar. Fiquei muito surpreso com a estrutura, não tem nenhum clube assim na Argentina. Tem muita gente trabalhando aqui, os aparelhos que a academia tem, a fisiologia, nutricionista, cozinheiro. Obviamente gostei muito e vou aproveitar tudo isso para melhorar”, comentou.