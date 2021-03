Gianni Morandi sofre acidente e é hospitalizado na Itália

ROMA, 12 MAR (ANSA) – O cantor e compositor italiano Gianni Morandi foi hospitalizado nesta quinta-feira (11), após sofrer um acidente na cidade de Cesena, na região da Emilia-Romagna.

Segundo relatos, o artista estava queimando arbustos no jardim, quando escorregou e sofreu uma queimadura. Morandi teria ficado muito assustado na hora do incidente.

Inicialmente, o italiano foi levado para um hospital em Bolonha, mas logo depois decidiram interná-lo em um centro especializado em queimaduras em Cesena.

Morandi, que pouco antes do acidente postou nas redes sociais uma foto em cima de um trator no campo e com um par de luvas de trabalho novas, está bem, mas terá que tratar as queimaduras que sofreu nas mãos e nas pernas.

Morandi é um dos cantores famosos da Itália. No ano passado, ele celebrou a vitória histórica no Oscar do filme sul-coreano Parasita, que conta com uma música sua na trilha sonora.

Trata-se de “In ginocchio da te”, uma canção do italiano de 1964. (ANSA)

Veja também