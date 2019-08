Gianlucca dá vida ao filho adotado de Edir Macedo em filme

O ator mirim Gianlucca está no elenco do filme ‘Nada a Perder – parte 2’. No longa ele interpreta Moyses Macedo, filho adotivo do bispo, que foi deixado durante um culto da Universal, em um cesto (por isso o nome bíblico, que conta a história no livro sagrado). Além das telonas, Gian estará também em ‘Amor de Mãe’, próxima novela das 21h, da TV Globo.