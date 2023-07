Ghabi lança single e fala sobre sua ligação com o duo Cortesia da Casa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 20:38 Compartilhe

Abrindo seus trabalhos musicais do ano de 2023, Ghabi lançou seu mais novo single ‘’Quer Dançar Comigo’’ em parceria com o cantor e compositor Califfa, da Papatunes. Nesta sexta-feira dando continuidade aos trabalhos deste ano a cantora compartilhou uma foto com o duo Cortesia da Casa. “Sempre ouvi suas músicas e preparei algo especial para os meus fãs, acredito que vão amar” diz Ghabi.

A cantora – que vem de seu último EP “Magreb Latino”, no qual retornou às origens e trouxe uma criação bem intimista – afirma que esse novo single é uma sequência dessa nova era musical que iniciou com seu último trabalho.

Para ela, a canção, em que mistura elementos do pop com o afrobeat, é a representação de um crescimento e uma consolidação, que trará mais novidades e liberdades ao seu trabalho como um todo. “Eu me considero uma artista pop, e, dentro do universo pop, a sonoridade que mais me identifico é a do afrobeat e a do reggaeton, que são sonoridades irmãs. Quero cada vez mais me anexar a essa musicalidade que representa a brasilidade latina que vivo hoje”, diz a artista.

Ghabi, que já tem uma grande conexão com a música urbana, adianta já estar trabalhando em novo single no gênero. “Se falando de hip hop, não tem como fugir. Eu sou uma carioca da zona Norte, cresci indo a baile charme, ouvindo hip hop e muitas das minhas conexões no mundo da música vêm desse lugar. Posso até dar um spoiler: vem aí, em breve, uma nova colaboração com um grande artista de hip hop”, conta.

