Geyze Diniz, esposa de Abilio, lamenta a morte do marido

Geyze Diniz usou as redes sociais para lamentar falecimento de seu marido, o empresário Abilio Diniz, um dos maiores nomes do varejo brasileiro, que ficou conhecido pela carreira à frente do Grupo Pão de Açúcar. Diniz foi vítima de insuficiência respiratória, em função de uma pneumonite, neste domingo, 18, e estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Em mensagem publicada nas redes sociais, Geyze Diniz declarou que a vida sem o empresário “não será mais a mesma”, mas as “lindas memórias ficarão eternizadas”. “Faltam palavras e me sobra dor e tristeza, mas me sinto em paz e tenho muita fé em Deus, acreditando que era o seu momento de fazer sua passagem. Neste período, imagino que você estava em sua cura espiritual, enquanto nos preparávamos (se é que isso é mesmo possível)”, disse.

Geyze e Abilio se conheceram nos anos 2000 e casaram em 2004. O casal teve dois filhos, Rafaela e Miguel. “Uma jornada incrível, repleta de amor, compreensão e momentos inesquecíveis”, descreveu a empresária ao celebrar o aniversário de 19 anos de casamento, em dezembro de 2023, em uma publicação no Instagram.

A notícia de sua morte repercutiu entre parentes, amigos, autoridades e empresários, que destacaram em notas ou publicações em redes sociais seu legado de obstinação, empreendedorismo, dedicação ao trabalho e otimismo com o Brasil. Na publicação de Geyze, personalidades como Ricardo Amorim, Roberto de Carvalho, Preta Gil e Eliana enviaram mensagens à esposa.

Além de Geyze, o empresário deixa cinco filhos: Ana Maria, Adriana e Pedro Paulo, do primeiro casamento, com Maria Auriluce Falleiros, e Rafaela e Miguel, do segundo casamento. O velório ocorrerá nesta segunda, 19.

