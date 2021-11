Getnet: Grupo Santander e Sterrebeeck transferem fatias na cia para a PagoNxt

O Grupo Santander e a Sterrebeeck BV repassaram à PagoNxt suas participações acionárias na Getnet, em mais um passo da cisão da empresa de adquirência do Santander Brasil. Na prática, a Getnet segue no Grupo, mas como controlada indireta: a PagoNxt é uma subsidiária do Santander espanhol, que congrega as soluções de pagamento do conglomerado.

O Grupo Santander possuía 42,81% das ações ordinárias e 42,03% das ações preferenciais da companhia de pagamentos, enquanto a Sterrebeeck era detentora de 47,58% dos papéis ON e de 47,32% dos PN. Essas fatias foram integralmente repassadas à PagoNxt.

Agora, a PagoNxt passa a deter 90,39% das ações ON da Getnet, e 89,35% dos papéis PN. O restante do capital da companhia faz parte do free float (ações em circulação).

“O objetivo das alterações de participação acionária acima mencionadas é unicamente uma reorganização societária do Grupo Santander, em linha com os comunicados anteriores, não tendo havido qualquer alteração no quadro de controladores finais ou da estrutura administrativa da companhia”, afirma a Getnet, em comunicado.

Ao ser cindida do Santander Brasil, a Getnet passou a ter a mesma base acionária do banco, e por isso, o Grupo e a holding holandesa eram seus controladores diretos. A transferência das ações para a PagoNxt completa a estratégia de dar à Getnet impulso para sua internacionalização.

