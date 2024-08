Getnet fecha acordo com Banestes e passa a oferecer maquininhas através do banco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2024 - 15:23 Para compartilhar:

A Getnet, empresa de adquirência do Grupo Santander, fechou um acordo com o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes). Com o contrato, os mais de 80 mil clientes pessoas jurídicas do banco terão acesso aos serviços da empresa, que embora ligada ao Santander, tem contratos para operar nos balcões de outras instituições.

“A Getnet vai permitir a ampliação, de forma significativa, da nossa oferta de adquirência, proporcionando aos lojistas e empreendedores capixabas o acesso a um portfólio abrangente de soluções de pagamento, com condições competitivas e atendimento personalizado”, diz em nota o diretor de Meios de Pagamentos do Banestes, Marcos Vinicius Nunes Montes.

O banco vê com a Getnet uma melhoria nas operações de meios de pagamento em pontos como logística, modernização das maquininhas e a operação com especialistas.

Os clientes do Banestes terão acesso a três tipos diferentes de maquininhas, possibilidade de isenção de aluguel do equipamento e adquirência via links de pagamento, pelo WhatsApp e para sistemas de varejo online.

“Essa parceria é uma grande oportunidade para nós. A expectativa é conquistar novos clientes e oferecer nossos serviços de valor agregado, junto a uma equipe comercial dedicada ao Banestes”, afirma o vice-presidente de Vendas da Getnet, Ricardo Yuanaga.