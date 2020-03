Getafe empata com o Celta em casa e perde chance de subir para 3º no Espanhol

O Getafe não conseguiu superar a retranca adversária e, assim, não saiu do 0 a 0 com o Celta de Vigo, neste sábado, em partida disputada no Estádio Coliseum Alfonso Pérez, e válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Com isso, desperdiçou a chance de saltar para a terceira posição.

O resultado levou o Getafe aos 46 pontos, em quarto lugar, a um do terceiro colocado Sevilla e com um a mais do que o quinto Atlético de Madrid. O Celta completou o quinto jogo de invencibilidade, mas segue em situação complicada no Espanhol, em 17º lugar e na briga contra o rebaixamento, com 26.

A partida deste sábado contou com a participação de dois brasileiros. Rafinha Alcântara foi titular no Celta, ainda que substituído no segundo tempo, mesma etapa em que Kenedy foi acionado no Getafe.

O Getafe dominou a partida, tanto que finalizou 14 vezes, sendo seis delas na direção do gol, contra apenas uma tentativa do Celta. Mas também foi atrapalhado pela expulsão do meia uruguaio Mauro Arambarri aos 37 minutos do segundo tempo.

Agora, o Getafe concentra as suas atenções no duelo com a Inter de Milão, quinta-feira, na Itália, pela Liga Europa. Já o Celta voltará a jogar no próximo sábado, em Vigo, diante do Villarreal, pelo Espanhol.