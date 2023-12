Getafe e Valencia vencem e avançam na Copa do Rei

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/12/2023 - 19:37 Para compartilhar:

Getafe e Valencia cumpriram as expectativas em seus jogos fora de casa pela 2ª fase da Copa do Rei contra Atzeneta e Arosa, respectivamente, duas equipes da 3ª RFEF (quinta divisão espanhola).

O time madrilenho venceu por 2 a 1 em sua visita ao modesto valenciano Atzeneta. Josep Seguí (56′) empatou minutos depois de Juanmi Latasa (53′) abrir o placar, mas o atacante do Getafe voltou a balançar as redes (74′) para garantir a classificação.

Na Galicia, o Valencia venceu o Arosa por 1 a 0 com um gol logo no início do ucraniano Roman Taremchuk (8′).

O Castellón da 1ª RFEF (terceira divisão) também avançou para a próxima fase em casa, ao vencer o Oviedo da 2ª divisão por 1 a 0. Em outra partida desta terça-feira, entre duas equipes da segunda divisão do futebol espanhol, o Espanyol venceu o Valladolid por 3 a 1.

