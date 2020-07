Gerson e Diego Alves brincam sobre memes com Rafinha: ‘Levantar taça desgasta muito’ Jogadores saíram em defesa do lateral, que foi alvo de provocações de rivais durante a semana

Após conquistar o 36° título carioca para o Flamengo, o goleiro Diego Alves foi às redes sociais para brincar com a torcida. O titular brincou com torcedores sobre umas brincadeiras que movimentou as redes sociais nos últimos dias: as brincadeiras com Rafinha, lateral-direito.

Através de sua conta no Twitter, Diego confirmou que o elenco viu os memes envolvendo o companheiro de equipe e confessou que o elenco achou engraçado.

– (Vimos) os memes do Rafinha. Rimos muito! – confessou.

Quem também foi ao Twitter para comentar sobre os memes foi o meia Gerson, conhecido por ser muito bem humorado. Em um tom de provocação, o ‘Coringa’ falou que “levantar taça desgasta muito”.

– Traz Gatorade, papai. Levantar taça desgasta muito. Melhor repor as energias! (risos) – cutucou.

Rafinha foi alvo de provocações durante a semana por parte de torcedores rivais, que brincaram sobre o tempo em que foi reserva no Bayern de Munique.

