Gerson, do Flamengo, assina com o Olympique de Marselha

O meia do Flamengo Gerson fechou contrato de cinco anos com o Olympique de Marselha, de acordo com o globoesporte.com, que disse que a confirmação oficial só ocorreria em julho.

De acordo com o site de notícias esportivas, o contrato foi assinado na Sérvia na sexta-feira, onde o jovem de 24 anos enfrenta a seleção de Cabo Verde no sábado, em um amistoso da seleção olímpica brasileira.

Vários meios de comunicação franceses também noticiam a transferência como quase concluída, após difíceis negociações que duraram mais de três semanas.

O OM deve pagar 25 milhões de euros ao Flamengo, atual clube de Gerson, com quem ainda disputará partidas no campeonato brasileiro e na Copa Libertadores antes de viajar para a França, “na primeira quinzena de julho”, especifica o globoesporte.com.

A transferência será então oficialmente anunciada, ao final do exame médico.

Revelado no Fluminense, Gerson partiu para a Europa muito cedo, aos 18 anos, em 2015, para jogar pela Roma, que o contratou por 16 milhões de euros.

Ele não chegou a brilhar na Itália e acabou retornando ao Brasil em 2019, após uma passagem pouco convincente por empréstimo à Fiorentina.

E foi no Flamengo que ele realmente estourou, se tornando uma peça central do elenco vencedor da Libertadores após 38 anos.

De acordo com a mídia brasileira, sua transferência para o OM era uma prioridade para Jorge Sampaoli, novo técnico do time francês que o viu jogar no Brasil quando comandava o Santos e depois o Atlético Mineiro.

