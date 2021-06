Gerson dá novo passo rumo ao ‘sonho olímpico’ que o aproximou do Flamengo No Flamengo desde 2019, o atleta acreditou na visibilidade que teria no Rubro-Negro para chegar aos Jogos Olímpicos de Tóquio, que, após adiamento, estão previstos para julho

Confirmado entre os titulares por André Jardine para a partida contra o Cabo Verde, o meia Gerson dará mais um passo importante rumo às Olimpíadas de Tóquio neste sábado, às 14h, no amistoso na Sérvia. E se hoje o Coringa está próximo de se transferir para o Olympique de Marseille, da França, em 2019 o “sonho olímpico” teve peso na decisão do atleta em assinar com o Flamengo.

Claro que a parte financeira e a identificação com clube do qual era torcedor na infância também tiveram as devidas importâncias no acerto entre Gerson e Flamengo, mas o jogador – que estava emprestado à Fiorentina e não desejava retornar à Roma – via a oportunidade de atuar no Flamengo também como vitrine para, eventualmente, ser convocado para a seleção principal e olímpica, o que acabou acontecendo com o bom futebol do meia apresentado no Ninho.

Na época da transferência para o Flamengo, Gerson também despertou o interesse do Dínamo de Moscou, da Rússia, mas acertar com um “clube periférico” no cenário do futebol internacional não era do desejo do meia.

O acerto entre Flamengo e Roma aconteceu e, desde então, Gerson tornou-se titular absoluto no Rubro-Negro. Bicampeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores, Gerson está perto de transferir para o Olympique de Marseille, mas já escreveu seu nome na história do clube da Gávea nos 105 jogos que fez.

– Vestir a camisa da Seleção Brasileira é sempre será um sonho. Qualquer atleta sonho em defender o seu país e comigo não é diferente. Tenho a consciência de que será o meu trabalho no Flamengo que me fará chegar à Seleção. É manter o trabalho que vem sendo feito no dia a dia e evoluir cada dia mais – afirmou Gerson, em novembro de 2019, em entrevista exclusiva ao LANCE!.

Os amistosos contra Cabo Verde, neste sábado, e Sérvia, na terça-feira, serão os dois últimos jogos da Seleção Olímpica antes da convocação final do André Jardine para os Jogos de Tóquio. O futebol será entre 21 de julho e 7 de agosto. O Brasil está no Grupo D com Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita.

Além de Gerson, o atacante Pedro está representando o Flamengo na Seleção Olímpica e também será titular no amistoso contra o Cabo Verde, nesta tarde.

