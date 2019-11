Gerson Brenner dorme por 40 horas e deixa médicos preocupados, diz colunista

O ator Gerson Brenner está internado no Hospital São Luiz, em São Paulo, por estar com sono profundo, chegando a dormir por 40 horas direto. As informações são do colunista Felipeh Campos, do ‘A Tarde É Sua’. A situação de Brenner deixou os médicos preocupados, principalmente por ainda não ter um diagnóstico da situação. Ele passará por uma reavaliação total.

Gerson Brenner foi um ator famoso nos anos 90, mas ele teve sua carreira interrompida em 1998, após ser atingido por um tiro na cabeça em uma armadilha criminosa. Por conta do ocorrido, Brenner tem problemas para se locomover e falar até hoje.