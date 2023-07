Gerrard também parte rumo à Arabia Saudita, para treinar o Al-Ettifaq

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/07/2023 - 16:17 Compartilhe

O ex-jogador do Liverpool Steven Gerrard, de 43 anos, é o mais recente grande nome do futebol mundial a se transferir para o futebol saudita, neste caso para comandar o Al-Ettifaq.

Gerrard estava sem time desde que foi demitido do Aston Villa em outubro do ano passado.

“Onde as lendas se encontram. Temos o prazer de anunciar que Steven Gerrard é nosso novo treinador”, anunciou o clube saudita em sua conta no Twitter.

O Al-Ettifaq terminou no sétimo lugar (entre 16 clubes) no último campeonato saudita, que nas últimas semanas tem atraído muitos jogadores que jogavam na Europa, seguindo o caminho do craque português Cristiano Ronaldo, o primeiro a abrir caminho quando assinou com o Al-Nassr, em janeiro passado.

Atraídos pelas ofertas financeiras que vêm recebendo de clubes do poderoso estado saudita, jogadores como Karim Benzema, N’Golo Kanté e Ruben Neves se transferiram para clubes dessa liga.

O último deles foi o croata Marcelo Brozovic, que estava na Inter de Milão, e aos 30 anos assinou por três temporadas com o Al-Nassr, onde será companheiro de Cristiano Ronaldo.

